IssóTuna celebra dez anos com espetáculo especial em Santarém

Santarém vai acolher, no próximo sábado, dia 29 de novembro, o espetáculo comemorativo dos dez anos da IssóTuna – Tuna Académica do Ribatejo. Intitulado “Uma década – O espetáculo”, o evento decorre às 21h30 na Sala de Cinema da Castello Lopes Cinemas, no W Shopping, e promete transformar a sala num palco musical inédito na cidade.

Ao longo da última década, a IssóTuna tem levado o nome de Santarém a diversos palcos do país e das ilhas, divulgando a música e a cultura tunante ribatejana. Para celebrar este marco, a tuna preparou um espetáculo que percorre a sua história, revive momentos marcantes e reúne artistas que acompanharam a sua trajetória.

O programa inclui interpretações de fado, guitarra clássica e atuações a solo, aproveitando a envolvência intimista da sala de cinema. Entre os convidados confirmados estão Meewa, João Correia e Diana David, bem como as tunas Scalabituna e Ignistuna, que se juntam à celebração reforçando o espírito de comunidade que caracteriza a IssóTuna desde a sua fundação.

Os bilhetes já estão à venda e as pré-reservas podem ser feitas por mensagem privada nas redes sociais da IssóTuna (@issotuna no Instagram ou IssóTuna – Tuna Académica do Ribatejo no Facebook) ou por telefone, através do número 933 058 405.

O bilhete tem o custo de 7,50 euros em pré-reserva e 8 euros no dia do espetáculo. Para grupos de quatro pessoas, está disponível um pack especial de 7 euros por participante.