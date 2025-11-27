Estão abertas as candidaturas para jovens delegados ao Congresso da Europa

Imprimir

Estão oficialmente abertas as candidaturas para a edição de 2026 da iniciativa “Rejuvenating Politics”, promovida pelo Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa. O programa procura jovens entre os 18 e os 30 anos que estejam envolvidos nas suas comunidades e que desejem participar ativamente nos debates sobre democracia local ao lado de representantes de 46 países europeus.

A iniciativa oferece aos jovens selecionados a oportunidade de integrar o grupo de Youth Delegates, que participa diretamente nas duas sessões anuais do congresso, em março e outubro de 2026, em Strasbourg. Durante estas sessões, os delegados têm a possibilidade de apresentar ideias, intervir nos debates e contribuir para as discussões políticas sobre governação local e regional.

Além da participação institucional, o programa inclui o desenvolvimento de um projeto local, pensado para responder a necessidades específicas das comunidades de origem dos jovens delegados. Cada participante recebe mentoria especializada, apoio técnico e orientação ao longo do processo.

A experiência é totalmente financiada pela organização, que assegura despesas de viagem, alojamento e alimentação, de forma a que a participação não seja condicionada por fatores económicos. Os participantes passam ainda a integrar uma rede internacional de jovens comprometidos com o reforço da democracia local, ampliando oportunidades de cooperação e aprendizagem.

As candidaturas estão a decorrer até dia 15 de dezembro (23h59 CET) e podem ser submetidas através do formulário oficial disponibilizado pelo Conselho da Europa. Para esclarecimentos adicionais, está disponível o contacto congress.youth@coe.int.