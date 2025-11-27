Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • PJ faz buscas na Câmara de Coruche, autarquia confirma
Sociedade

PJ faz buscas na Câmara de Coruche, autarquia confirma

Por: Inês Ribeiro 27 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Polícia Judiciária (PJ) efetuou esta manhã, dia 27 de dezembro, diligências nas instalações da Câmara Municipal de Coruche, com recolha de documentação para análise.

Em comunicado, a autarquia confirmou a operação e afirmou a sua colaboração plena com as autoridades, afirma também que mantém total disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos solicitados. A autarquia sublinha ainda o seu compromisso com a transparência, o rigor e a responsabilidade na gestão pública, princípios que continuarão a orientar a sua atuação.

A Câmara Municipal de Coruche registou que a informação sobre a operação foi divulgada publicamente antes da entrada da Polícia Judiciária nas instalações e já com referência ao âmbito das diligências, facto que considerou “estranho”. Apesar disso, a autarquia reafirma a sua postura de cooperação, esclarecimento e de permitir que a investigação decorra com “total serenidade e normalidade institucional”.

Até ao momento, não foram divulgados detalhes sobre a natureza específica da investigação ou sobre os documentos recolhidos.

Etiquetas Relacionadas:
camara de coruchecoruchepolicia judiciara

Notícias relacionadas

Região

Coruche lança campanha de Natal com 7.500 euros em prémios para incentivar o comércio local

BY-Inês Ribeiro 20 de Novembro, 2025
Sociedade

Gripe aviária: Concelho de Almeirim incluído em área de proteção após foco detetado na Murta

BY-Daniel Cepa 7 de Novembro, 2025
Região

Dois homens detidos por agressão a casal

BY-Inês Ribeiro 4 de Novembro, 2025
Região

Homem detido em Coruche para cumprimento de pena de prisão efetiva

BY-Inês Ribeiro 21 de Outubro, 2025
Região

Homem detido em Coruche fica em prisão preventiva por violência doméstica

BY-Inês Ribeiro 20 de Outubro, 2025
Região

Coruche leva sabor e tradição ao 44.º Festival Nacional de Gastronomia de Santarém

BY-Inês Ribeiro 15 de Outubro, 2025