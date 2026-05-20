Festival SIM estreia-se em Coruche com Sofia Escobar, Big Band e criação em cortiça

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O novo Festival SIM – Sons Improváveis do Montado estreia-se em Coruche no próximo dia 30 de maio, às 21h30, na Quinta Grande, e afirma-se como uma proposta cultural que cruza sustentabilidade, inovação e música num cenário marcado pelo montado de sobro e pela cortiça. A iniciativa reúne espetáculos, criação artística, moda, investigação científica e valorização dos recursos endógenos do concelho.

A noite inaugural será apresentada por Santiago Lagoá e terá início com o desfile dos seis projetos finalistas da categoria Moda – Coordenados do Concurso de Ideias e Criatividade, promovido pelo Município de Coruche no âmbito da EEC PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça”.

Cada projeto integra três coordenados, dois dos quais estarão em exposição, enquanto o terceiro será apresentado em passerelle, acompanhado ao vivo pela Big Band Ligeira. O momento culminará com a divulgação do projeto vencedor do concurso, que pretende incentivar o talento, o empreendedorismo e novas abordagens criativas à utilização da cortiça.

A organização sublinha que a primeira parte do espetáculo pretende mostrar a cortiça como matéria-prima contemporânea, capaz de ultrapassar a dimensão tradicional e afirmar-se como elemento de inovação estética e identitária no universo da moda.

A segunda parte da noite será protagonizada por Sofia Escobar, uma das vozes portuguesas mais reconhecidas do teatro musical internacional. A cantora e atriz sobe ao palco acompanhada pela Big Band Ligeira para um concerto que promete cruzar repertório de teatro musical, canção portuguesa e temas de forte carga emocional.

Com carreira consolidada no West End londrino, onde interpretou papéis de destaque em produções como The Phantom of the Opera e West Side Story, Sofia Escobar apresentará temas como “Agarra o Sol”, “Amor a Portugal”, “Memory”, “Somewhere”, “Think of Me” e ainda “Lindo Ramo Verde Escuro”.

O Festival SIM nasce com o objetivo de afirmar Coruche como território de experimentação cultural ligado ao montado de sobro e integrando diferentes áreas artísticas e científicas numa programação centrada na identidade local e na sustentabilidade.

Antes da componente artística, o festival inclui também uma vertente científica dedicada ao sobreiro e à cortiça. Nos dias 28 e 29 de maio, o Observatório do Sobreiro e da Cortiça recebe conferências, seminários e debates técnicos sobre investigação, gestão florestal e resiliência do ecossistema.

Entre os destaques está o Seminário Anual 2026 do Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça, com sessões dedicadas à utilização da inteligência artificial na floresta e na investigação, bem como iniciativas promovidas pela Associação para o Desenvolvimento do Instituto Superior de Agronomia e pela Associação de Produtores Florestais de Coruche.

A programação científica inclui ainda o seminário “Gestão Florestal e Resiliência do Sobreiro face ao Fogo, Pragas e Doenças”, que abordará temas como regeneração pós-incêndio, crescimento da cortiça, pragas, doenças e fatores de declínio do sobreiro, terminando com uma visita técnica à Herdade dos Concelhos.