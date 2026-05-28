Coruche reforça apoios ao comércio local com revisão do programa “Lojas com Gente”

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O Município de Coruche aprovou a terceira revisão do regulamento do programa “Lojas com Gente”, reforçando os apoios ao comércio local e ajustando as medidas às necessidades atuais dos empresários do concelho.

A nova versão do regulamento, publicada em Diário da República a 22 de abril, aumenta para três mil euros o limite máximo de apoio ao investimento, aplicável tanto à abertura de novos estabelecimentos como à modernização dos já existentes.

Entre as principais alterações está também a possibilidade de apoio à renda durante um período máximo de 12 meses. No caso de novos estabelecimentos, o apoio pode corresponder a 50% do valor mensal, até 200 euros, enquanto nas lojas já existentes esse apoio pode atingir 25%, com o mesmo limite mensal.

O programa mantém como objetivo dinamizar a economia local, incentivando a criação de novos negócios, a modernização do comércio e a criação ou manutenção de postos de trabalho.

A revisão alarga ainda o leque de atividades abrangidas, incluindo áreas como agências de viagem, operadores turísticos, serviços de reservas e reparação de calçado e artigos de couro, além de setores já contemplados como comércio a retalho, restauração, estética, alojamento ou atividades desportivas.

Outra das novidades passa pela inclusão de despesas relacionadas com Higiene e Segurança no Trabalho, permitindo apoiar investimentos em equipamentos de proteção, sistemas de segurança ou meios de primeiros socorros.

Os produtores locais com banca no Mercado Municipal de Coruche também podem candidatar-se, com apoios até 2.500 euros para investimento.

No total, o apoio pode atingir 85% das despesas elegíveis, sendo as candidaturas avaliadas com base em critérios como criação de emprego, localização, inovação e estratégia comercial.

Com estas alterações, o município pretende reforçar o comércio de proximidade e estimular a atividade económica no concelho.