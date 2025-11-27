Projeto de Psiquiatria da ULS Lezíria recebe prémio nacional por inovação em saúde mental

Imprimir

O projeto “IN_Capacita – Cozinhar e Cultivar com Propósito”, desenvolvido no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), foi distinguido com o Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Capacitar 2025. A iniciativa foi uma das 25 vencedoras entre 146 candidaturas apresentadas em todo o país.

Com um financiamento de 32.720 euros, o projeto aposta em oficinas terapêuticas de horticultura e culinária, direcionadas a utentes do internamento de psiquiatria de agudos. A abordagem pioneira em Portugal combina atividades de cultivo e preparação de refeições, que promovem não apenas a ocupação do tempo, mas também a autoestima, autonomia e motivação dos participantes.

O “IN_Capacita” tem como objetivos principais apoiar a recuperação clínica, desenvolver competências práticas e facilitar a reintegração social dos utentes. As atividades vão desde a sementeira e manutenção de uma horta terapêutica até ao planeamento e confeção de refeições, sempre sob acompanhamento de uma equipa multidisciplinar composta por psiquiatras, terapeutas ocupacionais e enfermeiros.

De acordo com a equipa responsável, em comunicado ao Jornal O Almeirinense, “cada semente lançada é um símbolo de esperança: o projeto permite criar novas rotinas durante o internamento, preparando os utentes para uma vida mais autónoma e com impacto positivo após a alta hospitalar”.

Pedro Marques, presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, sublinha que a distinção “reconhece o trabalho inovador da Associação R.INserir na criação de respostas diferenciadas em saúde mental”.

O prémio BPI Fundação ”la Caixa” Capacitar tem como objetivo valorizar projetos que promovam autonomia, inclusão e melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência ou doença mental.