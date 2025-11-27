Stand-up comedy chega a Almeirim em 2026 com três grandes espetáculos

Imprimir

A Câmara Municipal de Almeirim anunciou três espetáculos de stand-up comedy que vão marcar a programação cultural do primeiro semestre de 2026 no Espaço Multiusos de Almeirim (IVV). A iniciativa reúne três nomes de destaque da comédia nacional e pretende reforçar a oferta cultural do concelho, apostando em formatos dirigidos a diferentes públicos.

O primeiro espetáculo está agendado para dia 14 de fevereiro, às 21h00, com “Premissas”, de Hugo Sousa. O comediante apresenta um solo que combina observações do quotidiano e humor direto, características que têm marcado o seu percurso artístico. A sessão tem o valor de 18 euros.

No dia 14 de março, também às 21h00, Rui Sinel de Cordes sobe ao palco com “Portugal: Amor Não Correspondido”. O espetáculo, que tem o valor de 22 euros, promete uma abordagem provocadora sobre temas sociais e culturais, mantendo o registo crítico e irónico que o comediante habitualmente explora nas suas atuações.

A programação prossegue no dia 9 de maio, às 21h00, com “3.º Round”, de Gilmário Vemba. Conhecido pela energia em palco e pela interação com o público, o humorista angolano apresenta um espetáculo centrado no ritmo, na improvisação e em momentos de forte envolvimento com a audiência. A sessão tem o valor de 22 euros.

Os bilhetes para os três eventos já se encontram à venda em bol.pt. De acordo com a autarquia, esta aposta pretende diversificar a oferta cultural local e atrair o público ao Espaço Multiusos de Almeirim.