Bioeficiência e sustentabilidade agrícola são foco do AgroIn no IVV em Almeirim

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O AgroIn, evento organizado pela revista VIDA RURAL, vai realizar‑se no próximo dia 22 de abril, no Pavilhão Multiusos de Almeirim, reunindo produtores, técnicos e empresas do setor agrícola para debater soluções que tornem a agricultura mais competitiva, sustentável e alinhada com as exigências ambientais atuais. A edição deste ano tem como tema central a bioeficiência.

A primeira parte do programa será dedicada à utilização eficiente dos recursos e ao papel da bioenergia como ferramenta estratégica para o setor agrícola. Às 09h30, terá lugar a sessão “Há futuro sem Bioeficiência?”, apresentada por Gonçalo Lourinho, da Bioref, que irá abordar a valorização de recursos numa biorrefinaria integrada, a gestão da competição por energia, água e carbono, e modelos que permitam gerar mais valor com menor consumo de energia, água e fatores de produção externos.

Segue‑se, às 10h00, a intervenção de Rita Fragoso, do Instituto Superior de Agronomia (ISA), que irá apresentar a bioenergia como oportunidade, destacando o potencial energético dos subprodutos e bioresíduos, o funcionamento do processo de digestão anaeróbia e a utilização do digerido como fertilizante, analisando vantagens e limitações destes sistemas.

Às 10h30, o programa inclui uma mesa‑redonda dedicada ao tema “Bioenergia: custo ou ativo agrícola?”, com a participação de Vasco Cortes Martins (Nutrifarms), David Neves (Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores – FPAS) e Bruno Caldeira (Consulai). O debate irá centrar‑se na produção de biogás e biometano a partir de resíduos agropecuários, na utilização do digestato como fertilizante biológico funcional, na integração da bioenergia em explorações agrícolas intensivas e extensivas, bem como nos seus impactos ao nível da autonomia energética e da previsibilidade dos custos de produção.

Com esta iniciativa, o AgroIn reforça a aposta numa abordagem prática e técnica, orientada para soluções que permitam aos operadores agrícolas maximizar a eficiência dos recursos, reduzir o impacto ambiental e fortalecer a sustentabilidade económica do setor.