S. Silvestre: Inscrições quase esgotadas

Imprimir

As inscrições para a corrida S. Silvestre estão quase esgotadas. “Relembramos que não serão aceites inscrições de última hora após fecho das mesmas”, alerta a organização.



Aqui pode fazer ainda a sua inscrição: https://lap2go.com/pt/event/ssalmeirim-2025

A terceira edição da S. Silvestre de Almeirim realiza-se ao final da tarde do dia 27 de dezembro e tem um circurto plano e urbano.

A Associação 20 kms de Almeirim tem dois percursos urbanos disponíveis:

– SSA Corrida 10km Fitness Factory Almeirim

– SSA Mini Caminhada 5Km Farmácias Mendonça

Após o sucesso da última edição que esgotou um mês antes do fecho das inscrições, a Direção da Associação 20 kms decidiu este ano aumentar o número de participantes bem como abrir inscrições mais cedo.