Homenagens emotivas no D. Manuel de Mello

Vitor Fininho, Pedro Ribeiro e Paulo Caetano foram homenageados, este sábado, pela direção do U. Almeirim.



“O meu obrigado pelo reconhecimento. Uma palavra para quem todos os dias trabalha em prol dos jovens de forma gratuita. Os autarcas devem dar condições para esse trabalho. Foi isso que fizemos”, reagiu Pedro Ribeiro.

Já o antigo vereador do desporto, Paulo Caetamo, diz que ficou “profundamente sensibilizado com a homenagem que me fez o União de Almeirim. Foi um privilégio ter servido a nossa comunidade enquanto Vereador do Desporto durante 12 anos, sempre com o mesmo sentimento de missão pública. Acredito que as funções públicas devem ser, acima de tudo, um trabalho de colaboração permanente com todos aqueles que, de forma gratuita e dedicada, estão ao serviço dos nossos clubes e associações.”



Vasco Feiteira, em nome do pai, agradeceu “este reconhecimento que tiveram pelo meu pai. Queria que soubessem que o meu pai ficou super feliz, e horas antes nem queria ir, pois não estava nos seus melhores dias. Mas como sempre mostrou a sua garra, e não quis desapontar os que ajudaram a preparar esta justa Homenagem.” Gostava de agradecer a todos que estiveram envolvidos, especialmente ao Joao Carvalho Esteves, vejo que o meu pai foi como o um pai para ele, e sempre que estou com ele, faz-me ver o carinho que ele tem pelo meu pai. Obrigado a todos que também se deslocaram ao estádio para voltar a ver o meu pai”



