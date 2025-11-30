Ténis Almeirim em 2º lugar na etapa inaugural

Imprimir

A etapa inaugural do Future Stars 2026, o circuito social promovido pela Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim em conjunto com várias escolas de ténis do Ribatejo, terminou com os atletas de Almeirim a conseguirem o segundo lugar na classificação coletiva, conquistada pelo Ateneu Artístico Cartaxense.

Esta etapa que contou com mais de 40 atletas, teve como vencedor, no escalão vermelho, o tenista da “casa”, Pedro Flores e contou ainda com João Ferreira em 3º lugar e Vasco Fortunato em 5º.



O escalão laranja também foi conquistado por Almeirim, através do Ridhaan Dang e contou ainda com um 3º lugar do Gonçalo Silva. Em femininos, a vencedora foi Catarina Mexia, do Cartaxo, com Rebeca Andrade, de Almeirim, a ficar em 4º lugar.

No escalão verde, José Gaivão, do Cartaxo, foi o vencedor e Duarte Duarte, de Almeirim, conquistou a medalha de bronze. Na variante feminina, Lara Batista, também do Cartaxo, foi a vencedora.

No escalão amarelo, Rafael Monteiro, do Ateneu Artístico Cartaxense foi o grande vencedor, com os tenistas de Almeirim a ficarem em: Pedro Santos (4º), Afonso Pinto (5º), Manuel Silva (5º), Afonso Galego (7º) e Manuel Ferreira (7º).

Em femininos, Maria Rita Madureira, do Ténis Almeirim, foi a vencedora e Catarina Fortunato conquistou o 4º lugar enquanto Inês Russo ficou pelo 5º posto.