Pulseira eletrónica por violência doméstica

O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), no dia 26 de novembro, deteve um homem de 65 anos por violência doméstica, no concelho de Abrantes.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre a vítima, sua companheira de 65 anos.

No decorrer da ação, foi dado cumprimento a um mandado de detenção, tendo o indivíduo sido detido.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido aplicadas as seguintes medidas de coação:

Proibição de contactar a vítima por qualquer meio;

Obrigação de abandonar a residência comum no prazo de 24 horas;

Proibição de se aproximar da vítima.

A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.

A Guarda Nacional Republicana realiza regularmente campanhas e ações de sensibilização sobre o tema da Violência Doméstica e relembra que, se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, participe: