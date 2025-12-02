Fazendas de Almeirim sem água dia 11

Imprimir

No próximo dia 11 de dezembro, entre as 8 e as 12h, está prevista uma suspensão temporária do abastecimento de água em Fazendas de Almeirim.

Devido a intervenções no âmbito das obras de melhoria da rede de abastecimento, será necessário suspender temporariamente o fornecimento de água nas Fazendas de Almeirim e as falhas devem ser sentidas em:

• AAFFFA – Centro de Dia

• JI Fazendas de Almeirim

• Escola EB 2/3 Fazendas de Almeirim

A data e horário foram definidos de forma a minimizar impactos na população e nos serviços locais.