Sociedade

Fazendas de Almeirim sem água dia 11

Por: Redação 02 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

No próximo dia 11 de dezembro, entre as 8 e as 12h, está prevista uma suspensão temporária do abastecimento de água em Fazendas de Almeirim.

Devido a intervenções no âmbito das obras de melhoria da rede de abastecimento, será necessário suspender temporariamente o fornecimento de água nas Fazendas de Almeirim e as falhas devem ser sentidas em:
• AAFFFA – Centro de Dia
• JI Fazendas de Almeirim
• Escola EB 2/3 Fazendas de Almeirim

A data e horário foram definidos de forma a minimizar impactos na população e nos serviços locais.

