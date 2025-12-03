Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Almeirim assinala o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência com evento no IVV (c/fotos)
Sociedade

Almeirim assinala o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência com evento no IVV (c/fotos)

Por: Inês Ribeiro 03 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Almeirim celebrou esta quarta-feira, dia 3 de dezembro, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, data dedicada à promoção de uma sociedade mais inclusiva, acessível e justa. A iniciativa, realizada no Espaço Multiusos (IVV), foi organizada pelo CRIAL – Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim, em parceria com a Sumol Compal e o Município de Almeirim.

O evento contou com uma programação diversificada, que incluiu uma peça de teatro dinamizada pelo CRIAL sobre igualdade e inclusão, momentos de diversão com insufláveis para crianças e um lanche-convívio destinado a todos os participantes.

A iniciativa destacou a importância da inclusão social, promoveu o reconhecimento das capacidades das pessoas com deficiência e incentivou a comunidade a refletir sobre a integração e a participação de todos na sociedade.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimdeficiênciadia internacional da pessoa com deficiênciaespaço multiusos de almeirimIVV

Notícias relacionadas

Sociedade

PSP lança operação nacional para proteger pessoas com deficiência

BY-Inês Ribeiro 3 de Dezembro, 2025
Economia

Sumol+Compal aumenta a capacidade em 13 milhões de litros graças ao 5G

BY-Redação 3 de Dezembro, 2025
Sociedade

Fazendas de Almeirim sem água dia 11

BY-Redação 2 de Dezembro, 2025
Desporto

Acabou! Já não há inscrições

BY-Redação 2 de Dezembro, 2025
Desporto

CRIAL ganha dois títulos nacionais em judo

BY-Redação 1 de Dezembro, 2025
Sociedade

Temperaturas vão baixar em Almeirim até aos 8 graus

BY-Redação 1 de Dezembro, 2025