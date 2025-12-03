Almeirim assinala o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência com evento no IVV (c/fotos)

Imprimir

Almeirim celebrou esta quarta-feira, dia 3 de dezembro, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, data dedicada à promoção de uma sociedade mais inclusiva, acessível e justa. A iniciativa, realizada no Espaço Multiusos (IVV), foi organizada pelo CRIAL – Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim, em parceria com a Sumol Compal e o Município de Almeirim.

O evento contou com uma programação diversificada, que incluiu uma peça de teatro dinamizada pelo CRIAL sobre igualdade e inclusão, momentos de diversão com insufláveis para crianças e um lanche-convívio destinado a todos os participantes.

A iniciativa destacou a importância da inclusão social, promoveu o reconhecimento das capacidades das pessoas com deficiência e incentivou a comunidade a refletir sobre a integração e a participação de todos na sociedade.