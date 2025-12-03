Coruche celebra o Natal com muita animação, música, tradição

Imprimir

Coruche volta a celebrar a quadra natalícia com um programa alargado, que decorre entre 6 de dezembro e 11 de janeiro de 2026, e reúne atividades pensadas para todas as idades. O centro das festividades é novamente a Praça D’Água, junto ao Parque do Sorraia, onde vai funcionar o Parque de Natal entre 6 e 28 de dezembro. Este espaço inclui o mercadinho, a Casa do Pai Natal, o Carrossel Parisiense e uma Pista de Gelo, que transformam a zona ribeirinha num ponto de encontro festivo para famílias e visitantes.

As celebrações começam oficialmente no dia 6 de dezembro, às 10h00, com a chegada do Pai Natal ao centro histórico, um momento simbólico que marca o arranque das iniciativas. Nos fins de semana seguintes, o Parque de Natal recebe ateliers infantis, sessões de contos, pinturas faciais, malabarismos de fogo e várias atividades criativas.

Paralelamente, as ruas da vila ganham vida com a presença da Charanga Os Batatas, dos Soldadinhos de Chumbo e dos personagens inspirados no Quebra-Nozes, que garantem animação constante nas principais artérias.

Entre 13 e 28 de dezembro, o Comboio de Natal junta-se à festa e percorre Coruche com luz e música, proporcionando um passeio pensado para miúdos e graúdos. A oferta cultural estende-se também a outros espaços, com apresentações de dança, teatro infantil, no qual se destaca a peça “O Natal da Avó Amélia”, e sessões de cinema.

Um dos momentos mais esperados acontece no dia 21 de dezembro, às 21h00, com o concerto “SHOUT! Christmas Gospel Celebration” na Igreja Matriz, um espetáculo que promete energia e emoção.

A programação prolonga-se até janeiro e termina com o concerto de Ano Novo da Sociedade de Instrução Coruchense, a 11 de janeiro, pelas 16h00, no Pavilhão Multiusos. Em simultâneo, o Mercado Municipal recebe aos sábados de manhã sessões de showcooking sob o tema “Sabores d’Outrora”, onde são valorizadas tradições gastronómicas ligadas à época.