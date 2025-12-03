Sumol+Compal aumenta a capacidade em 13 milhões de litros graças ao 5G

Imprimir

A fábrica da Sumol Compal em Almeirim passou a operar com uma capacidade acrescida de cerca de 13 milhões de litros por ano após a integração de uma infraestrutura 5G fornecida pela NOS.



A modernização assentou na instalação de sensores ligados em rede ao longo do chão da fábrica, permitindo recolher dados instantâneos sobre o desempenho das linhas, identificar paragens e detetar falhas com precisão suficiente para acelerar intervenções e ajustar processos. A empresa montou estes dispositivos em 16 linhas de enchimento, criando um fluxo contínuo de informação que alimenta dashboards digitais consultados em tempo real pelas equipas, tanto nos quiosques instalados na unidade como remotamente. Este sistema contribuiu para um incremento aproximado de 10% na eficiência global e levou a uma redução de desperdício na ordem dos 15%.





A automatização integral do processo substituiu os registos manuais e eliminou erros associados, retirando também etapas de validação que antes ocupavam parte das equipas de planeamento e controlo. No conjunto, estima-se que estas alterações libertem cerca de 4.220 horas anuais de trabalho humano, agora canalizado para tarefas de maior valor acrescentado. A rede 5G instalada funciona como um sistema móvel dedicado, de elevada velocidade e baixa latência. Esta abordagem evitou alterações no layout industrial e garantiu um ambiente de conectividade robusto, capaz de registar e processar dados no imediato, reforçando simultaneamente os níveis de segurança e resiliência exigidos à operação.