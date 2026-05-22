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Região

Chamusca celebra Dia Mundial da Criança com espetáculo “Monstros das Emoções”

Por: Inês Ribeiro 22 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Chamusca vai assinalar o Dia Mundial da Criança com o espetáculo infantil “Monstros das Emoções”, que sobe ao palco do Cineteatro da Chamusca no próximo dia 31 de maio, pelas 15h.

A iniciativa, promovida pelo Município da Chamusca, destina-se a crianças entre os 3 e os 9 anos e propõe uma viagem musical interativa pelo universo das emoções, através de canções, humor e personagens especialmente criadas para o público infantil.

Ao longo do espetáculo, os mais pequenos acompanham vários “monstrinhos” numa aventura que aborda emoções como a alegria, a tristeza, o medo, a birra e a calma, ajudando as crianças a reconhecer e compreender os sentimentos presentes no dia a dia.

A organização destaca a componente educativa e lúdica da iniciativa, que procura estimular a consciência emocional, a empatia e a expressão de sentimentos, numa experiência marcada pela música, cor e interação com o público.

Os bilhetes já se encontram disponíveis na plataforma Ticketline e no Balcão Único do Município da Chamusca.

A entrada é gratuita para crianças residentes no concelho da Chamusca na compra de um bilhete de adulto, com o valor de cinco euros. Para crianças de fora do concelho, o bilhete tem o custo de 2,50 euros.

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