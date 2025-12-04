Shopping cart

Desporto

Centro de Karaté Amicale Almeirim destaca-se no Maia International Karate Open

Por: Redação 04 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Três atletas do Centro de Karaté Amicale Almeirim (CKAA), do Dojo de Benfica do Ribatejo, participaram no passado fim de semana no Maia International Karate Open (MIKO), considerado um dos maiores torneios internacionais de karaté realizados em Portugal e que reuniu cerca de mil competidores.

Os jovens atletas representaram o concelho com empenho e obtiveram resultados de destaque num evento caracterizado pelo elevado nível competitivo.

Resultados individuais

Duarte Jordão conquistou o 2.º lugar em Kumite Iniciado Masculino -30 kg evidenciando consistência e excelente forma.

Carlota Batista garantiu o 2.º lugar em Kumité Iniciado Feminino -30 kg, demonstrando determinação e crescimento técnico ao longo da época.

Matias Pedro, em Kumité Juvenil Masculino -60 kg, alcançou um 5.º lugar, ficando próximo do pódio numa categoria muito disputada.

A direção do CKAA sublinha o orgulho no desempenho dos jovens karatecas do Dojo de Benfica do Ribatejo, realçando “a entrega, a disciplina e a capacidade de superação demonstradas num torneio de referência nacional e internacional”.

A participação da equipa no MICO reforça o trabalho desenvolvido pelo clube na formação desportiva e humana dos seus atletas, proporcionando experiências competitivas de alto nível.

