PJ apanha alegado violador

A Policia Judiciária deteve, na quarta-feira dia 3 dezembro, o alegado violador que se pensava estar em Almeirim, na zona industrial.



A PJ com apoio da GNR fez uma grande operação logo ao nascer do dia, mas não conseguiu apanhar o alegado violador.



Hora depois, as autoridades conseguirem detectar e prender o homem no Couço, concelho de Coruche.



Há fortes suspeitas de um homem ter violado uma jovem de 15 anos na zona induistrial de Almeirim.





(em atualização)