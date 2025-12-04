Shopping cart

Sociedade

PJ apanha alegado violador

Por: Redação 04 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Policia Judiciária deteve, na quarta-feira dia 3 dezembro, o alegado violador que se pensava estar em Almeirim, na zona industrial.

A PJ com apoio da GNR fez uma grande operação logo ao nascer do dia, mas não conseguiu apanhar o alegado violador.

Hora depois, as autoridades conseguirem detectar e prender o homem no Couço, concelho de Coruche.

Há fortes suspeitas de um homem ter violado uma jovem de 15 anos na zona induistrial de Almeirim.


(em atualização)

