Escuteiros de Alpiarça ajudam Amigos da Natureza na manutenção de ninhos artificiais e controlo de espécies invasoras

Por: Daniel Cepa 09 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA) realizou, no dia 6 de dezembro, uma ação de manutenção ambiental na Reserva Natural Local do Paul da Gouxa, contando com o apoio de 18 escuteiros e quatro responsáveis do Agrupamento 1301 de Alpiarça.

Ao longo do dia, entre as 10h e as 16h, os voluntários procederam à limpeza e manutenção dos ninhos artificiais instalados no ano passado, preparando-os para a próxima época de reprodução das aves.

A ação incluiu ainda o tratamento de um sobreiro caído no último inverno, que foi destroçado para criar pilhas de galhos destinadas a servir de habitat para insetos. Alguns ramos foram deixados no local para ajudar a estabilizar o solo e evitar deslizamentos.

Os participantes dedicaram-se também ao controlo de plantas invasoras, com o corte de canas (Arundo donax), uma espécie exótica que ameaça a vegetação autóctone. Houve ainda tempo para a plantação de um teixo (Taxus baccata).

A AANA destacou o espírito de entreajuda e o ambiente de convívio que marcou esta iniciativa, sublinhando a importância do envolvimento dos jovens na proteção do património natural de Alpiarça.

alpiarçaamigos da natureza de alpiarçaescuteiros

