GNR deteve 16 pessoas por condução sob o efeito do álcool na última semana

Por: Inês Ribeiro 09 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Comando Territorial da GNR de Santarém realizou, entre os dias 1 e 7 de dezembro, várias operações de prevenção e combate à criminalidade, fiscalização rodoviária e controlo de diversas matérias contraordenacionais no distrito. As ações resultaram em 32 detenções, 421 infrações rodoviárias identificadas e 114 acidentes registados.

De acordo com a força de segurança, a maioria das detenções esteve relacionada com a condução sob o efeito do álcool, que totalizou 16 casos. Foram ainda detidas cinco pessoas por condução sem habilitação legal, cinco por desobediência, duas por violência doméstica e uma por furto em veículo motorizado.

No âmbito do trânsito, a fiscalização permitiu detetar 421 infrações, das quais se destacam 84 por falta de inspeção periódica obrigatória, 35 por problemas de iluminação ou sinalização, 21 por ausência de seguro de responsabilidade civil, 18 por condução com taxa de álcool superior à legalmente permitida, 16 por falta ou uso incorreto do cinto de segurança ou sistemas de retenção para crianças e 10 por uso indevido do telemóvel ao volante.

Durante o mesmo período, foram registados 114 acidentes rodoviários, dos quais resultaram um ferido grave e 17 feridos leves.

As ações incluíram ainda 24 autos de contraordenação em diversas áreas, entre os quais nove relacionados com trânsito e segurança rodoviária, cinco por consumo de estupefacientes, um referente a animais de companhia e outro no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios e do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais.

A GNR sublinha que estas operações têm como objetivo reforçar a segurança, prevenir a criminalidade e reduzir a sinistralidade rodoviária no distrito de Santarém.

