LIDL lidera recolha de alimentos em Almeirim na campanha do Banco Alimentar

Imprimir

A mais recente campanha do Banco Alimentar Contra a Fome, que decorreu nos dias 29 e 30 de novembro, resultou na recolha de 4.490 quilos de alimentos no concelho de Almeirim. Os dados oficiais revelam que o LIDL liderou a recolha de alimentos, com um total de 1.316 quilos, seguido pelo Continente, que contribuiu com 1.094 quilos. O Pingo Doce recolheu 614 quilos, o Intermarché 476 quilos e o ALDI 353 quilos, enquanto o Meu Super – Centro somou 272 quilos. Em Fazendas de Almeirim, a soma das três superfícies comerciais locais, Meu Super, Mercearia Sardinheiro e Casal dos Morangos, atingiu um total de 865 quilos.

O número alcançado representa uma descida de 128 quilos face à campanha de dezembro de 2024, que tinha reunido 5.118 quilos, mas traduz simultaneamente um crescimento expressivo, de 1.405 quilos, quando comparado com a campanha de maio de 2025, que somou 3.585 kg. A nível distrital, também se registou uma ligeira redução, cerca de 3,7% relativamente ao mesmo período do ano passado.

Em comunicado, o Banco Alimentar de Santarém agradeceu “a todos os doadores, voluntários, superfícies comerciais e entidades envolvidas”, sublinhando que cada contributo “fez a diferença e permitiu reforçar a resposta solidária na região”. Também o responsável pelo Banco Alimentar no concelho de Almeirim, Manuel Lourenço, deixou uma palavra de reconhecimento “a todos os que, com gestos generosos e altruístas, tornaram possível esta recolha tão significativa”.

Destacou ainda a colaboração da Câmara Municipal de Almeirim, da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, do Centro Paroquial, da FAC, da ProAbraçar, dos professores e alunos do Agrupamento de Escolas de Almeirim, da catequese de Almeirim e das Fazendas de Almeirim, além dos muitos voluntários independentes que participaram na recolha e transporte dos géneros alimentares.

Os alimentos recolhidos vão ser distribuídos nos próximos meses pelas instituições sociais apoiadas pelo Banco Alimentar de Santarém e são destinados a famílias em situação de maior fragilidade económica. A próxima campanha está prevista para maio de 2026.