Arraial dos Bombeiros de Almeirim junta música e espírito solidário

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Os Bombeiros Voluntários de Almeirim voltam a abrir as portas do quartel para mais uma edição do “Arraial dos Bombeiros”, iniciativa que decorre nos dias 5 e 6 de junho e que este ano aposta em dois dias de música ao vivo, baile e animação popular.

Depois da realização da primeira edição, em 2025, a associação decidiu alargar o evento, mantendo o objetivo de aproximar a corporação da comunidade e, simultaneamente, angariar receitas para apoiar a atividade operacional dos bombeiros.

O programa arranca na sexta-feira, dia 5, com baile animado por Rui Pedro, seguido da atuação da banda “Los Invictus” e da atuação do DJ Johnny Q. No sábado, dia 6, sobe ao palco Silvino Jacinto e a noite termina com música a cargo do DJ Reflexus.

Além da vertente musical, o segundo dia das festividades fica marcado pelo corte do bolo e pelo cantar dos parabéns, assinalando os 78 anos da corporação.

O presidente da direção dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, Pedro Ribeiro, faz um balanço “altamente positivo” da primeira edição do arraial, destacando a adesão do público e o feedback recebido pela organização.

Segundo o dirigente, a decisão de prolongar o evento para dois dias surge também pela necessidade de reforçar a componente solidária da iniciativa. “Precisamos da ajuda de todos para aquilo que são as despesas do dia a dia”, afirmou, sublinhando os custos associados ao funcionamento da corporação, incluindo a aquisição de uma nova ambulância de socorro, avaliada em cerca de 80 mil euros.

Pedro Ribeiro destacou ainda a importância de abrir o quartel à população, permitindo uma maior proximidade entre os bombeiros e a comunidade. “Queremos que as pessoas percebam a nossa realidade e mantenham esta ligação com os bombeiros”, referiu.

Já o comandante da corporação, Telmo Ferreira, explicou que o sucesso da edição anterior motivou a continuidade da aposta no formato de arraial popular. “No ano passado arriscámos celebrar o aniversário desta forma e tivemos uma aceitação enorme por parte da população”, afirmou, acrescentando que o objetivo passa por criar um ambiente de convívio acessível a todas as idades.

Telmo Ferreira adiantou ainda que o evento poderá incluir fogo de artifício e revelou que a organização tentou assegurar a presença das marchas do concelho, possibilidade que ainda estava a ser avaliada devido a compromissos paralelos dos grupos envolvidos.

Os bilhetes estarão disponíveis no quartel e junto dos elementos da corporação, mantendo os mesmos preços praticados na edição anterior. Segundo a organização, cada entrada inclui comida e bebida, numa lógica de participação simbólica e apoio à associação.

Sob o lema “Tradição, Solidariedade e Missão”, o arraial pretende voltar a juntar bombeiros, população e visitantes num ambiente de festa popular e apoio à corporação almeirinense.