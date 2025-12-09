Refeitórios escolares de Almeirim mantêm serviço de refeições durante as férias de Natal

Imprimir

Os refeitórios das escolas do concelho de Almeirim vão permanecer abertos durante a interrupção letiva de Natal, de forma a garantir refeições aos alunos que delas necessitem. A medida abrange estabelecimentos desde o Jardim de Infância até ao Ensino Secundário e integra-se no plano municipal de apoio às famílias.

De acordo com a informação divulgada pelo Município de Almeirim, o serviço destina-se a todos os estudantes que requeiram este apoio, com especial atenção aos alunos em situação de maior vulnerabilidade socioeconómica. O objetivo é assegurar que nenhuma criança ou jovem fique sem uma refeição completa durante o período de férias escolares.

As inscrições devem ser feitas junto da escola frequentada pelo educando, para permitir organizar o serviço e ajustar o funcionamento dos refeitórios às necessidades das famílias.

A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Almeirim, em colaboração com os agrupamentos de escolas do concelho e com as estruturas de apoio à família.