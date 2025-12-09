Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Refeitórios escolares de Almeirim mantêm serviço de refeições durante as férias de Natal
Sociedade

Refeitórios escolares de Almeirim mantêm serviço de refeições durante as férias de Natal

Por: Inês Ribeiro 09 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Os refeitórios das escolas do concelho de Almeirim vão permanecer abertos durante a interrupção letiva de Natal, de forma a garantir refeições aos alunos que delas necessitem. A medida abrange estabelecimentos desde o Jardim de Infância até ao Ensino Secundário e integra-se no plano municipal de apoio às famílias.

De acordo com a informação divulgada pelo Município de Almeirim, o serviço destina-se a todos os estudantes que requeiram este apoio, com especial atenção aos alunos em situação de maior vulnerabilidade socioeconómica. O objetivo é assegurar que nenhuma criança ou jovem fique sem uma refeição completa durante o período de férias escolares.

As inscrições devem ser feitas junto da escola frequentada pelo educando, para permitir organizar o serviço e ajustar o funcionamento dos refeitórios às necessidades das famílias.

A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Almeirim, em colaboração com os agrupamentos de escolas do concelho e com as estruturas de apoio à família.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimapoiocamara municipal da chamuscaescolasférias de Natalrefeições

Notícias relacionadas

Tauromaquia

João Salgueiro tem novo apoderado

BY-Redação 9 de Dezembro, 2025
Desporto

HC Os Tigres vence e aproxima-se do Benfica B na classificação

BY-Daniel Cepa 9 de Dezembro, 2025
Sociedade

Depressão Bram traz chuva forte e coloca concelho de Almeirim sob aviso amarelo

BY-Daniel Cepa 9 de Dezembro, 2025
Desporto

Taekwondo: Almeirim no campeonato europeu de Sub 21

BY-Redação 8 de Dezembro, 2025
Desporto

Marianos a fundo

BY-Redação 8 de Dezembro, 2025
Desporto

Rafael Neves vence Torneio de Abertura

BY-Redação 8 de Dezembro, 2025