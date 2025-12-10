Conhecer a medicina chinesa

Imprimir

A medicina tradicional chinesa abarca várias técnicas — acupuntura, tuina, fitoterapia, ventosa terapia, tai chi e qi gong — sendo a acupuntura a mais conhecida.

Eu costumo dizer que acupuntura é vida! E porquê? Porque é uma técnica que, além de tratar, previne e harmoniza o organismo. E isso é essencial numa sociedade marcada pela correria, pelos horários apertados, pelos químicos e pelas ansiedades de todos os dias.

Contudo, quando se fala de acupuntura, surge quase sempre o mesmo receio: as agulhas. Fomos educados a ter medo das “picas”, a associar agulhas ao choro das vacinas ou às análises de sangue. Pois bem: a acupuntura não é nada assim.

É verdade que recorre ao uso de agulhas, mas são extremamente finas, leves e colocadas com toda a perícia em pontos específicos, escolhidos de acordo com a patologia apresentada. A sua inserção pode ser perceptível nalguns pontos, mas é indolor. Afinal, sentimos um simples toque com o dedo; é natural sentir a entrada da agulha.

Se houvesse dor durante a permanência da agulha, não haveria descontração nem circulação livre de energia entre pontos — e é precisamente isso que se pretende.

Não podemos esquecer que somos energia, e é essa energia que a acupuntura procura harmonizar. As agulhas “falam” por si: nada é colocado nelas, nada é inserido no organismo além da própria agulha, que permanece no mínimo 20 minutos — tempo definido pela experiência como o necessário para provocar o efeito desejado.

Existem patologias muito estudadas e amplamente reconhecidas como casos de sucesso. Ainda assim, raramente faço referência a casos concretos. Prefiro que cada pessoa fale por si.



A única certeza que deixo é esta: amo o que faço, e isso para mim diz tudo.

Sinta os Aromas da Terra e Siga a Vida ®

Liliana Silva