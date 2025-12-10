Parque dos Sonhos da Chamusca inaugurado dia 12

Imprimir

A cerimónia de abertura está marcada para a próxima sexta-feira, 12 de dezembro, e terá início pelas 18h com a Parada de Natal, seguida de um momento musical pela RUSCha (Rede de Universidades Sénior do Concelho da Chamusca), Clube de Música e Ensemble da SFIRC Vitória.

Entre as atrações principais destacam-se o Lago do Gelo, com a pista de gelo natural; a Roda dos Desejos, uma roda gigante que encanta pela sua imponência e magia; o Expresso de Natal, um comboio que proporciona momentos de diversão aos mais pequenos; os carrosséis, com carruagens e cavalos tradicionais que convidam a voltas de alegria; o Globo de Neve, uma estrutura interativa que transporta todos para um universo encantado; a Tenda Mágica, onde se realizam espetáculos e atividades lúdicas; o Cantinho das Purpurinas, dedicado a pinturas faciais e a tatuagens; a Casinha do Pai Natal, onde os mais novos podem entregar as suas cartas; e o Mercadinho de Natal, onde pode encontrar artesanato, produtos locais e regionais. O programa inclui ainda animação de rua, espetáculos musicais e teatro.

O Presépio Vivo, outra das iniciativas que integra o programa do Parque dos Sonhos de Natal, decorre de sexta-feira a domingo, entre as 19h00 e as 20h00, proporcionando aos visitantes um momento único de contemplação e de ligação às tradições natalícias.

O dia 15 de dezembro é aberto à comunidade sénior, IPSS, Universidades e Academias Sénior do concelho. O programa contempla um conjunto de atividades, entre as quais o espetáculo “Nicolau & Maria”, no Cineteatro da Chamusca. Esta iniciativa reafirma o compromisso do Município da Chamusca com a promoção do envelhecimento ativo, o acesso à cultura e o reforço do envolvimento da população sénior nas dinâmicas comunitárias.

No dia 20 de dezembro, realiza-se a caminhada de Natal “Caminhada em União”, com concentração às 16h00 junto ao Cineteatro. No dia 21 de dezembro, o Parque dos Sonhos recebe um concerto da Banda Filarmónica da Carregueira, às 15h00, no Cineteatro Municipal.

O Parque Municipal, um dos jardins mais bonitos da região, ganha uma nova vida ao cair da noite, com um deslumbrante espetáculo de luzes. Trilhos iluminados, árvores cintilantes e reflexos mágicos criam um cenário encantador, perfeito para criar memórias que durarão para sempre. A sua topografia em declive eleva a experiência, oferecendo diferentes níveis de exploração e descobertas mágicas a cada passo. Cada canto do parque revela uma surpresa, como se a magia do Natal se renovasse constantemente, convidando os visitantes a mergulhar num mundo encantado de sonhos.

Para além da programação do evento, destaque ainda para a iluminação de Natal, que poderá ser encontrada em vários pontos de interesse da Vila da Chamusca.

O Parque dos Sonhos de Natal está aberto diariamente das 14h30 às 20h30, com entrada gratuita para crianças até aos 3 anos. A partir dos 4 anos o valor das entradas varia entre os 3€ e os 5€:

Segunda a sexta-feira: 3€ a partir dos 4 anos

3€ a partir dos 4 anos Fins de semana: 5€ a partir dos 4 anos

5€ a partir dos 4 anos Pulseira de livre-trânsito: 10€

No dia 12 de dezembro as entradas são gratuitas.

Os bilhetes estão disponíveis em TicketLine.pt, no Balcão Único do Município ou na bilheteira do evento. Para mais informações, contacte 249 769 100.

Programa disponível em https://www.cm-chamusca.pt/parque-dos-sonhos-natal