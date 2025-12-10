Shopping cart

  Home
  Região
  Ponte da Chamusca cortada ao trânsito para trabalhos de manutenção
Região

Ponte da Chamusca cortada ao trânsito para trabalhos de manutenção

Por: Daniel Cepa 10 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Ponte Dr. João Isidro dos Reis, que liga Chamusca e Golegã pela EN243, vai estar totalmente encerrada ao trânsito entre as 22h00 de quinta-feira, 11 de dezembro, e as 4h00 de sexta-feira, 12 de dezembro.

A informação foi avançada pela Infraestruturas de Portugal (IP), que vai realizar trabalhos nas infraestruturas de iluminação rodoviária no troço entre o km 47,000 e o km 47,950.

Durante o período da intervenção, a circulação estará interrompida em ambos os sentidos, encontrando-se o corte devidamente sinalizado no local.

A IP pede compreensão aos automobilistas para os transtornos causados, sublinhando que a operação é necessária para garantir a segurança dos trabalhadores e de quem utiliza diariamente aquela via.

