  • Home
  • Sociedade
  • ULS Lezíria inaugura Espaço Cidadão no Hospital de Santarém
Sociedade

ULS Lezíria inaugura Espaço Cidadão no Hospital de Santarém

Por: Daniel Cepa 10 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Unidade Local de Saúde da Lezíria vai inaugurar, no próximo dia 15 de dezembro, às 10h00, o novo Espaço Cidadão, instalado no Hospital Distrital de Santarém. A cerimónia decorre no auditório da unidade hospitalar e inclui uma visita às novas instalações.

Este projeto resulta de uma parceria com a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE) e pretende facilitar a vida das pessoas, concentrando num só balcão serviços que antes obrigavam a voltas e mais voltas entre repartições diferentes.

No novo espaço, os utentes poderão tratar de vários assuntos do dia a dia: renovar ou substituir a Carta de Condução, pedir documentos à Autoridade Tributária, apresentar despesas à ADSE, tratar de questões relacionadas com emprego e formação, alterar a morada do Cartão de Cidadão, solicitar o Cartão Europeu de Seguro de Doença, aceder ao e-fatura, entre muitos outros serviços.

A ULS Lezíria espera que este novo balcão venha reforçar a proximidade com a população e simplificar processos que tantas vezes se tornam morosos e cansativos.

Etiquetas Relacionadas:
espaço cidadãohospital de santarémsaúdeULS Lezíria

