CIMLT reúne com Governo e defende reprogramação urgente dos fundos PT2030

Por: Daniel Cepa 12 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) reuniu-se, no dia 9 de dezembro, com o secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis, para discutir o futuro do PT2030, num encontro marcado pela defesa firme da necessidade de reprogramar os fundos contratualizados.

Durante a reunião, os presidentes de Câmara da região sublinharam a importância de o Governo manter um diálogo direto com os autarcas, ouvindo preocupações no terreno e procurando soluções partilhadas. Entre os temas centrais esteve precisamente a reprogramação da contratualização do PT2030, considerada essencial para ajustar investimentos, acelerar processos e garantir que os municípios consigam cumprir metas e calendários.

Foi também feito um ponto de situação sobre o andamento dos projetos já aprovados, reforçando-se a necessidade de maior flexibilidade e rapidez na execução.

Recorde-se que os 11 municípios da Lezíria do Tejo dispõem de 110 milhões de euros para executar nos próximos quatro anos, um montante significativo que exige forte coordenação e trabalho conjunto para ser totalmente aproveitado.

A habitação foi outro dos temas debatidos, com os autarcas a defenderem o reforço das verbas destinadas ao setor, de forma a permitir respostas mais sólidas às necessidades crescentes da população.

A CIMLT garante que continuará a trabalhar de forma concertada, mantendo os municípios unidos e focados na boa execução dos fundos, conscientes da importância estratégica destes investimentos para o desenvolvimento futuro da região.

