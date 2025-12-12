Coro Rouxinóis da Lezíria apresenta concerto de Natal na Sociedade Recreativa Operária de Santarém

Imprimir

A Sociedade Recreativa Operária de Santarém vai acolher, no próximo dia 20 de dezembro, pelas 18h30, um concerto do Coro Rouxinóis da Lezíria, no Palácio Landal, situado no Largo do Padre Chiquito. A entrada é livre.

Formado por médicos que exercem na Lezíria do Tejo, o Coro Rouxinóis da Lezíria distingue-se por unir a prática musical ao exercício da profissão, encarando a arte como complemento da formação e como expressão de bem-estar. Esta ligação entre cultura, recreação e desenvolvimento humano enquadra-se na missão da Sociedade Recreativa Operária, que privilegia o acesso à cultura como direito dos trabalhadores.

O grupo dedica-se à interpretação de música coral contemporânea, bandas sonoras e repertório pop. Um ano depois da sua última passagem pela instituição, regressa à SRO para um concerto de Natal, desta vez sob a direção da maestrina Vitória Gorjão.

Após o espetáculo, está previsto um jantar-convívio, mediante inscrição prévia. Os interessados podem obter informações ou reservar lugar através do email secretaria@sro.pt.

O evento integra a candidatura PAAAC 2025, apoiada pela Câmara Municipal de Santarém.