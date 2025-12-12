Shopping cart

Sociedade

ULS Lezíria lamenta morte do médico pneumologista Joaquim Saraiva Cruz

Por: Daniel Cepa 12 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) manifestou profundo pesar pelo falecimento de Joaquim Saraiva Cruz, médico pneumologista que dedicou mais de três décadas da sua carreira ao Hospital Distrital de Santarém, onde trabalhou desde 1992. Tinha 71 anos.

Numa nota divulgada pela instituição, Joaquim Saraiva Cruz é recordado como um profissional de referência, reconhecido pela competência, experiência, elevado profissionalismo e forte sentido de humanidade. A ULS Lezíria sublinha ainda o seu “compromisso, camaradagem, permanente boa disposição e generosidade”, qualidades que marcaram colegas e doentes ao longo de toda a sua vida profissional.

O pneumologista deixa um legado “indelével” em todos os que com ele trabalharam e em todos os utentes a quem prestou cuidados, sempre com dedicação e espírito de missão.

Neste momento de luto, o Conselho de Administração da ULS Lezíria apresentou condolências à família, amigos e colegas, deixando o desejo de que a memória de Joaquim Saraiva Cruz seja “fonte de conforto e inspiração para todos”.

