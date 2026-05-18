ULS Lezíria promove seminário dedicado à saúde visual infantil

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A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) vai promover, no próximo dia 1 de junho, no auditório do Hospital Distrital de Santarém, o seminário “Saúde Visual na Infância – Abordagem Integrada em Ortóptica”, uma iniciativa que pretende alertar para a importância da deteção precoce de problemas visuais nas crianças e para o impacto da visão no seu desenvolvimento global.

Organizado pelo Serviço de Oftalmologia da ULS Lezíria, através da equipa de Ortóptica, o encontro assinala simultaneamente o Dia Mundial da Ortóptica e o Dia Mundial da Criança, reunindo profissionais de saúde, docentes e especialistas ligados às áreas da visão e do desenvolvimento infantil.

De acordo com a organização, em comunicado ao Jornal O Almeirinense, o seminário tem como principal objetivo sensibilizar a comunidade para a promoção da saúde visual infantil, destacar a relevância do diagnóstico atempado de alterações visuais em idade pediátrica e a necessidade de uma resposta integrada entre saúde, educação e comunidade.

O programa prevê um conjunto de intervenções centradas em temas como a avaliação ortóptica pediátrica, o papel da visão no desempenho escolar, os hábitos visuais das crianças, os sinais de alerta em idade pré-escolar e a articulação multidisciplinar no acompanhamento infantil.

A sessão de abertura está marcada para as 09h00 e conta com a presença da Comissão Organizadora e do Conselho de Administração da ULS Lezíria. Ao longo da manhã, especialistas de diferentes áreas irão partilhar experiências e conhecimentos, com espaço também para momentos de debate e discussão entre os participantes.

Entre os temas em destaque estão a importância da avaliação ortóptica na medição da acuidade visual, a experiência da consulta de Ortóptica Pediátrica da ULS Lezíria, os rastreios de saúde visual infantil nas escolas e os sinais de dificuldades visuais em idade pré-escolar.

A participação é gratuita, mas está sujeita a inscrição obrigatória até ao dia 28 de maio, através do formulário online disponibilizado pela organização.