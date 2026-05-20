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Sociedade

Centro de Saúde de Almeirim com alteração de horário na próxima quinta-feira

Por: Inês Ribeiro 20 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

As unidades de saúde de Almeirim vão abrir mais tarde do que o habitual na próxima quinta-feira, dia 21 de maio, devido aos trabalhos de requalificação em curso no Centro de Saúde de Almeirim e às operações de limpeza dos espaços.

A USF Cortes d’Almeirim, a USF Marquesa de Alorna e a UCC Almeirim-Alpiarça irão abrir excecionalmente às 09h00, quando habitualmente iniciam funcionamento às 08h00.

A alteração deve-se às intervenções que estão a ser realizadas no Centro de Saúde de Almeirim, no âmbito do processo de requalificação do espaço.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) agradece a compreensão dos utentes face a esta mudança temporária no horário de funcionamento.

Notícia relacionada:

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