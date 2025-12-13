FIFCA com mais dias em 2026

Imprimir

O Festival Internacional de Folclore, Cultura e Artes de Almeirim (FIFCA) vai prolongar a festa – agora de 24 de abril a 3 de maio de 2026. A organização promete mais dias, mais culturas, mais música, mais cor e alegria pelas ruas de Almeirim.

Ricardo Casebre, Presidente da direção da Associação FIFCA e diretor da Organização do Festival, garante que os preparativos para a próxima edição do FIFCA, estão a decorrer conforme a planificação que a direção tem vindo a delinear durante os últimos meses de reuniões de planeamento, com ideias a serem trabalhadas e debatidas.

“A principal alteração será, não só o prolongamento da duração do festival, mas a tentativa de trazer o FIFCA à génese inicial da sua implementação. Terá mais dias para acomodar um evento de maior envergadura e mais inclusivo, permitindo uma experiência mais rica e envolvente para os participantes, artistas e público”, anuncia.

Ricardo Casebre sublinha ainda que “houve a necessidade de preparação e início das reuniões com os novos executivos dos municípios parceiros do FIFCA, após as últimas eleições autárquicas, para apresentar e preparar a 10.ª Edição do FIFCA , reuniões que estão a decorrer a bom ritmo e com um excelente acolhimento pelos novos executivos com quem já reunimos, contamos finalizar essas reuniões até final de dezembro”.

Mas as novidades não ficam por aí. Há ainda um “Certame de Cultura e Artes com sabores gastronómicos” a decorrer, permanente, em simultâneo com variadas actividades no Multiusos de Almeirim (IVV), que será apresentado com mais detalhes próximo do evento. Este certame será um local onde é possível a população local interagir com os participantes do Festival no Município de Almeirim, concelho Sede e anfitrião do FIFCA, criando uma aproximação do público fora do palco com a essência do evento. “Trazer a cultura dos palcos para a rua, com workshops das Comitivas Internacionais abertas à população, em espaços públicos, bem como outras iniciativas com artistas de rua que vamos apresentar detalhadamente a seu tempo”. Para além destas novidades, vai ainda existir a reativação do Projeto Route 118 (Arte urbana FIFCA).

“Estamos a preparar uma fantástica “Exposição TRAJES DO MUNDO – Culturas e Tradições” com todo o espólio de Trajes oferecidos pelas Comitivas Internacionais que participaram e ofereceram os seus trajes para serem expostos, desde o início do Festival em 2008, bem como os trajes locais e da região. Mais de 50 trajes vão estar patentes ao público durante os meses de abril e maio de 2026, exposição que estará diariamente aberta ao público no Espaço Multiusos de Almeirim (IVV), com atividades de atelier de bordados e confeção de trajes etnográficos em simultâneo”, afirma Ricardo Casebre.

Almeirim terá ainda, temporariamente, um local diferenciado para proporcionar aos visitantes da restauração e turismo, um ponto de interesse para visitar em Almeirim.

Esta exposição vai ser itinerante, disponível para estar patente também nos municípios parceiros do FIFCA. Para além de todas as atividades que os municípios parceiros estão a programar para os seus municípios.