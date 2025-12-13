Grupo Feel celebra 25 anos

Imprimir

Em 2025, o Grupo Feel assinala 25 anos de atividade. Fundado por André Mesquita, natural de Almeirim, o projeto cresceu apoiado no trabalho, na superação e no espírito familiar. Filomena, companheira de juventude, mãe dos seus dois filhos e atualmente responsável pela área dos seguros, teve um papel decisivo no percurso do grupo, mantendo-se uma referência na continuidade e identidade da empresa.

André Mesquita, em 2025 o Grupo Feel festeja 25 anos. Como nasceu o grupo?

Nasceu de forma muito simples: com vontade de trabalhar, respeito pelas pessoas e a certeza de que a honestidade é o maior património que podemos ter. Comecei sozinho, nos automóveis, numa altura em que não havia quase nada, – só sonho, garra e atitude. Tinha poucos meios, mas tinha tudo o que realmente importa: valores, educação e vontade de fazer bem.

Quais as principais etapas percorridas ao longo deste período?

Crescemos passo a passo. Primeiro os automóveis, depois a oficina, a seguir os seguros, mais tarde a parte das casas e, por fim, a música. Nada foi planeado numa folha de Excel, aconteceu de forma natural, sempre com foco nas pessoas. E cada etapa foi construída com muito trabalho e sem nunca perder a base: a verdade e o respeito.

E como se passou de carros, para casas, seguros e música?

Acreditei sempre que, quando fazemos bem, as portas vão-se abrindo. Os clientes confiavam em nós para os carros, depois começaram a pedir ajuda noutras áreas… E naturalmente fomos criando resposta. Crescemos porque as pessoas nos puxaram para crescer.

Na área dos carros, o serviço é de venda e manutenção?

Sim. Vendemos, acompanhamos e garantimos manutenção. O cliente chega como comprador e fica como amigo. Isso para nós é sagrado.

Foi com os carros que surgiram os seguros?

Sim. Os seguros nasceram daí: da necessidade dos clientes. E hoje é uma área muito forte, liderada pela Filomena, que sempre foi um pilar essencial na minha vida e continua a desempenhar um papel determinante no grupo. A equipa dos seguros é um orgulho enorme: mais de 20 anos juntos, sem nunca ninguém ter saído.

O imobiliário como apareceu?

Apareceu de forma muito natural. Primeiro na mediação, onde sou sócio do Luís há 15 anos. É uma amizade que a vida me trouxe e que se transformou numa sociedade séria e duradoura.

Mas nesta área também é mais que a mediação? O grupo também constrói e vai construir no futuro?

Sim. A construção e os investimentos imobiliários são da minha responsabilidade direta e fazem parte do futuro do grupo. Já fizemos mais de uma centena de operações e estamos a terminar dois prédios na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Vamos continuar a investir, a construir e a desenvolver projetos.

E a área da música como surgiu?

Surgiu do coração. A música sempre fez parte da minha vida. É paixão pura. E acredito que quando fazemos algo com paixão, nunca pode correr mal. Além disso, a música liga pessoas, e no fundo, o Grupo Feel sempre foi sobre isso.

Nestes 25 anos, a imagem do grupo está a mudar. O que pretendem com plataformas juntas e imagem em tons de azul?

Queremos mostrar unidade. Mostrar que somos um só grupo, com várias áreas que se completam. O azul representa confiança, verdade e transparência. É isso que queremos transmitir.

Os comerciais vão passar a integrar também as várias empresas?

Sim. O foco agora é integração. Queremos equipas mais completas, mais formadas e capazes de acompanhar o cliente em várias áreas. O cliente sente isso e valoriza.

Quais os maiores desafios para o futuro?

Continuar a crescer sem perder a essência. Manter os valores, o trato humano e a verdade. Crescer é fácil. Crescer mantendo carácter é que exige trabalho.

A empresa André Mesquita – Automóveis, Sociedade Unipessoal, Lda. tem sido PME Líder e PME Excelência. O que significa isso?

É um orgulho enorme. Somos PME Líder desde cerca de 2010 e PME Excelência durante três anos consecutivos. Para quem começou do zero, vindo de uma infância difícil, é algo que emociona. E tudo isto conseguido sem financiamentos longos. Isso demonstra gestão, seriedade e preparação.

Quantas pessoas tem o grupo?

Mais de 25 pessoas diretas, e muitas mais indiretas. Mas acima de tudo, temos uma família. Aqui todos contam.

Que mensagem deixam a clientes e amigos nesta altura de Natal?

O nosso muito obrigado. Obrigado pela confiança, pela amizade e por caminharem connosco ao longo de tantos anos. Que seja um Natal cheio de saúde, paz e amor. E que 2026 nos traga mais alegria, mais união e mais motivos para sorrir. De coração: obrigado por tudo.