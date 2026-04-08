Sopa da Pedra premiada como ícone da cozinha tradicional

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A Sopa da Pedra foi distinguida com o Prémio Cinco Estrelas Regiões, na categoria Cozinha Tradicional, na 9.ª edição deste concurso. Trata‑se de uma distinção que o prato típico de Almeirim já havia conquistado em 2021 e 2023.

Para além da Sopa da Pedra, os restantes ícones galardoados no distrito de Santarém foram a Aldeia de Dornes, na categoria Aldeias e Vilas; a Barragem de Castelo de Bode, em Reservas / Paisagens / Barragens; a Feira Nacional do Cavalo, em Festas, Feiras e Romarias; e a Tijelada, na categoria Doçaria Regional.

A Sopa da Pedra encontra‑se registada desde 2022 pela Comissão Europeia como produto protegido pelos regimes de qualidade da União Europeia, com a atribuição do selo de Especialidade Tradicional Garantida (ETG). Esta classificação reconhece os aspetos associados à tradição, ao método de confeção e à composição do produto, garantindo proteção contra falsificação e utilização indevida.

A revelação dos vencedores do Prémio Cinco Estrelas Regiões constitui um dos momentos mais aguardados do ano. No total, foram distinguidas 233 referências nesta 9.ª edição, representativas do melhor que cada distrito tem para oferecer.

Sejam monumentos, aldeias históricas, produtos de gastronomia regional ou espaços comerciais, o objetivo da iniciativa passa por destacar a qualidade e a confiança atribuídas pelos consumidores ao património nacional.

A edição deste ano contou com a participação de mais de 407 mil consumidores, que avaliaram livremente as marcas e ícones regionais através de uma metodologia rigorosa, baseada em diferentes técnicas de recolha de informação. Trata‑se de um sistema de avaliação realizado em Portugal há doze anos, nove dos quais dedicados especificamente a marcas e ícones regionais.

A cerimónia de entrega dos prémios irá realizar‑se nos Açores, mais concretamente na ilha de São Miguel, no município da Ribeira Grande, num evento previsto para junho, que reunirá participantes e vencedores de todos os distritos nacionais.