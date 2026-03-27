NERSANT apresenta ao Ministro das Infraestruturas prioridades estratégicas para a região

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A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém / Câmara de Comércio e Indústria reuniu‑se com o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, para apresentar um conjunto de prioridades consideradas essenciais para o desenvolvimento económico do distrito de Santarém. O encontro foi conduzido pelo presidente da associação, Rui Serrano.

Durante a audiência, a NERSANT destacou a necessidade de avançar com infraestruturas estruturantes, entre as quais a conclusão do IC9 e da A13, bem como a criação de uma nova travessia sobre o Tejo na zona de Abrantes. A associação alertou ainda para a urgência de soluções que reforcem a mobilidade, logística e eficiência dos transportes na região.

A NERSANT voltou também a sublinhar o potencial estratégico do Porto Seco dos Riachos e a importância de avaliar o aproveitamento de Tancos como infraestrutura complementar com capacidade logística e aeroportuária.

Outro dos temas centrais da reunião foi o futuro Novo Aeroporto Luís de Camões, infraestrutra que, segundo a associação, poderá gerar novas oportunidades para as empresas do distrito. A NERSANT defendeu que devem ser criadas condições para que o tecido empresarial da região integre as cadeias de fornecimento associadas ao novo aeroporto.

No encontro, foi ainda apresentada a iniciativa Fórum Benavente 2030 – O Novo Aeroporto como Motor de Desenvolvimento Económico, prevista para setembro, que pretende promover uma reflexão alargada sobre os impactos desta infraestrutura no desenvolvimento regional e nacional.

Para Rui Serrano, este é “um momento decisivo para garantir que os grandes investimentos previstos se traduzem em desenvolvimento económico, emprego qualificado e novas oportunidades para as empresas da região”.