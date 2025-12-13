Mercadinho Encantado de Almeirim com animação para todos entre 19 e 24 de dezembro

Imprimir

O Mercadinho Encantado está de regresso à Praça Lourenço de Carvalho, em Almeirim, entre os dias 19 e 24 de dezembro, com um programa alargado de animação, música, gastronomia e atividades para todas as idades.

Ao longo de seis dias, o espaço vai contar com pista de gelo ecológica, Casa do Pai Natal, artesanato, tasquinhas de Natal, animação de rua, música, teatro e insufláveis, numa iniciativa promovida pelo Município de Almeirim em parceria com várias associações locais.

A abertura oficial acontece na sexta-feira, dia 19, às 14h30, com a Orkestra Fun Christmas, seguindo-se momentos de animação, showcooking e espetáculos ao longo do dia. No sábado, dia 20, destaque para o “Natal Sobre Rodas”, jogos tradicionais dinamizados pelos escuteiros, a atuação da Banda Marcial de Almeirim pelas ruas da cidade e vários espetáculos de rua.

O domingo, dia 21, inclui o 3.º Passeio Moto Natal, animação musical, dança e showcooking, enquanto a programação prossegue na segunda-feira, dia 22, com a Hora do Conto, Tuna da USAL, música e atividades desportivas. Na terça-feira, dia 23, há circo, animação infantil e dança.

O Mercadinho Encantado funciona nos dias 19, 22 e 23 das 13h00 às 21h00, nos dias 20 e 21 das 10h00 às 21h00 e no dia 24 das 10h00 às 13h00.

A iniciativa pretende dinamizar o centro da cidade, apoiar o comércio local e proporcionar um espaço de convívio e celebração da quadra natalícia para famílias e visitantes.