Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 13.DEZ

Por: Redação 13 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Igreja de Cristo ressuscitado e pobre é inspiradora, é fermento na massa e sal da terra. Só uma Igreja sem medo pode dar o seu testemunho alegre e sem triunfalismo. A Igreja pode e deve ser criativa e interlocutora, como lhe pede a fidelidade. Não tem que mandar, tem que inspirar e mostrar a saída; encontrar-se onde estão os problemas humanos, os fracassos e os sucessos da humanidade, na arte, na cultura, na política, na história, como na oração e na liturgia. Esta Igreja não é um sonho, porque existe. Que medo ou tristeza nos impedem de decidirmo-nos por ela?
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

