Parque dos Sonhos abriu portas na Chamusca e promete dez dias dedicados às crianças

O Parque Municipal da Chamusca voltou a transformar-se num espaço de magia e fantasia com a inauguração do Parque dos Sonhos, que abriu oficialmente ao público no dia 12 de dezembro. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal, volta a apostar num evento natalício pensado sobretudo para as crianças.

Na cerimónia de abertura, o presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Nuno Mira, sublinhou a importância do evento, destacando que se trata de um investimento dirigido às famílias e, em particular, aos mais novos. “É sempre muito especial termos aqui o Parque dos Sonhos, um evento feito especialmente para as nossas crianças, mas que também recebe crianças que não são do concelho da Chamusca”, afirmou.

A inauguração ficou ainda marcada por uma Parada de Natal, que percorreu todo o recinto com a presença do Pai Natal, criando um ambiente de animação e encanto entre os mais pequenos. Seguiu-se um momento musical protagonizado pela RUSCha – Rede de Universidades Sénior do Concelho da Chamusca, pelo Clube de Música e pelo Ensemble da SFIRC Vitória, envolvendo diferentes gerações num espírito festivo.

O autarca destacou as características únicas do Parque Municipal, considera que o espaço reúne condições excecionais para acolher este tipo de iniciativa. De acordo com Nuno Mira, o jardim “presta-se a ser um grande parque temático”. O presidente da Câmara aproveitou também para elogiar o trabalho contínuo dos funcionários municipais na manutenção do espaço verde ao longo do ano.

Com a decoração e a iluminação natalícia, o parque ganha um novo encanto nesta época festiva e oferece uma programação diversificada. Através de um único bilhete de entrada, os visitantes podem usufruir de vários equipamentos, espetáculos de teatro, animação musical, pinturas faciais e outras atividades pensadas para toda a família.

O presidente da autarquia destacou também a vertente económica e associativa do Parque dos Sonhos. “Privilegiamos sempre os produtores locais e as associações da Chamusca, que aqui têm uma oportunidade, durante dez dias, de vender os seus produtos e mostrar o que melhor se faz no concelho”, referiu.

Entre as principais atrações do Parque dos Sonhos destacam-se o Lago do Gelo, com uma pista de gelo natural, a Roda dos Desejos, uma roda gigante que se assume como um dos ex-líbris do espaço, e o Expresso de Natal, um comboio pensado para a diversão dos mais pequenos. O parque conta ainda com os tradicionais carrosséis, o Globo de Neve e a Tenda Mágica, onde decorrem espetáculos e atividades lúdicas.

Para os mais novos, há também o Cantinho das Purpurinas, dedicado às pinturas faciais e tatuagens temporárias, bem como a Casinha do Pai Natal, onde as crianças podem entregar as suas cartas. O percurso fica completo com o Mercadinho de Natal, que reúne artesanato e produtos locais e regionais.