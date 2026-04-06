Barreto comemora 40 anos de rádio

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Na terça-feira, dia 7 de abril, José Carlos Barreto vai assinalar os 40 anos de Rádio com uma emissão na Rádio Manifesto de Bordo, frequência, 107.1 Fm Estéreo, na zona de Santarém e em radiomanifestodebordo.ismyradio.com

Anos 80, 1986, tudo começava na Rádio para José Carlos Barreto. Primeiro Pirata, depois mais corsário, sempre a Rádio, até à Rádio que mudou a Rádio em Portugal, a TSF.

“Agora neste lugar onde a comemoração vai acontecer, podia ser um laboratório de alquimista, um lugar de todas as conversas, de tudo e de nada, de memórias, somos feitos de memórias. É o meu local de bicicletas, obras inacabadas, música em escuta. Agora é um estúdio de rádio improvisado, para este tempo de comemoração de 40 anos na rádio”, explica.

São 40 anos de rádio que vou marcar dia 7 de abril. Rádio Manifesto de Bordo. Porque todos os navios, têm um manifesto de bordo, tudo o que carregam, como cada um de nós. Eu nasci num navio, no Vera Cruz e tenho um manifesto de Bordo. Muitas dessas memórias vão agora para o ar. Reportagens, noticiários, ideias, conversas, com muitos amigos, os da rádio, que ficam aqui neste Manifesto de Bordo, Uma Rádio Por um Dia. Rádio Piranha, Rádio O Ribatejo e TSF Rádio Jornal.

E como todas as rádios tem uma frequência, em frequência modulada, para esse dia, 107.1 Fm Estéreo, na zona de Santarém, o resto por ouvir na rede, para o resto do mundo – radiomanifestodebordo.ismyradio.com

Rádio Manifesto de Bordo, Rádio Por um Dia, 7 de abril de 2026, para marcar o primeiro programa na rádio Piranha, Clube do Zeca, a 7 de abril de 1986, uma emissão, sem parar, das 7 da manhã até à meia-noite. Viva a Rádio, nem que seja por um dia.