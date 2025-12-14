“Chegar ao Meo Arena foi atingir um dos pontos mais altos”

Imprimir

Cláudio Pereira é o técnico de som dos Némanus e esteve, no dia 15 de novembro, na maior sala de espetáculos do país. Ao jornal O ALMEIRINENSE conta como foi a memorável noite e como tem sido este percurso.

O MEO Arena, em Lisboa, foi o cenário escolhido para a celebração dos 25 anos de carreira dos Némanus, num espetáculo que se realizou no dia 15 de novembro e que não podia ter sido mais memorável. A dupla formada pelos irmãos Né Vieira e Hélder Vieira, naturais de Peniche, confirmou a promessa de um evento histórico e superou todas as expectativas. Nesta altura dever estar a perguntar-se, mas que relação há com Almeirim?

A resposta é fácil e tem um nome: Cláudio Pereira.

“Trabalho com os Némanus desde cerca de 2010, numa ligação que nasceu quase por acaso e que hoje se transformou numa parceria sólida e de grande sucesso. Tudo começou quando fui convidado por um amigo para captar imagens de um espetáculo do grupo nas festas da Glória do Ribatejo, trabalho que serviu para a produção de um videoclipe. Nesse dia, para além da colaboração audiovisual, o grupo descobriu também que eu era técnico de som. Algum tempo depois, o técnico, que então acompanhava os Némanus, pediu-me para o substituir num espetáculo a que não podia comparecer”, descreve o início da ligação.

A experiência correu tão bem que passou a colaborar, ocasionalmente, até que o amigo — então responsável pelo som — decidiu seguir outro rumo profissional. Foi nesse momento que recebeu o convite para integrar o projeto de forma definitiva. “Aceitei de imediato e que marcaria o início de uma nova fase na minha carreira”, assume.

Depois de muitos concertos, muitas horas na estrada, agora chegou um momento muito especial, como tocar nesta histórica sala.

“Chegar ao Meo Arena — a maior sala de espetáculos do país — foi atingir um dos pontos mais altos deste percurso. É uma conquista que simboliza não só a dimensão do fenómeno Némanus, mas também a responsabilidade e a confiança depositadas no meu trabalho técnico”, conta Cláudio a O ALMEIRINENSE.

E sobre a noite do dia 15: “A noite foi verdadeiramente mágica: emoções intensas, uma sala cheia e um espetáculo único, daqueles que ficam na memória de todos os envolvidos. Nesta produção, reforçámos e aprimoramos elementos do cenário que, habitualmente, acompanhamos em tour. Fiquei responsável, como em todos os espetáculos, pelo controlo da mesa de som — uma função exigente, mas que desempenho com enorme dedicação. A preparação deste evento envolveu meses de ideias que foram ganhando forma, evoluindo em ensaios, até chegarem ao resultado final que todos puderam testemunhar.”

Cláudio Pereira é proprietário da empresa Claudisom, empresa que fundou em 2015, surgiu após um percurso noutros projetos musicais e em diversas empresas da área dos audiovisuais. “Fui desafiado a criar o meu próprio espaço profissional e decidi avançar. Desde então, tem sido uma caminhada constante de crescimento, aprendizagem e superação. O trabalho com os Némanus é parte essencial desta história — uma parceria que continua a evoluir e que me motiva diariamente a elevar o nível e a preparar o que virá a seguir, sempre com o compromisso de superar cada novo desafio”, conclui de sorriso no rosto.