Município da Chamusca lança campanha solidária de recolha de roupa de homem e criança

O Município da Chamusca, através da Loja Solidária “A Botica”, tem a decorrer a campanha “Natal Solidário: Roupas que Aquecem Vidas”, uma iniciativa que pretende reforçar o apoio social às famílias mais vulneráveis do concelho durante esta época festiva.

A campanha solidária decorre entre 12 de dezembro de 2025 e 6 de janeiro de 2026 e tem como finalidade recolher calçado, roupa de homem e de criança a partir dos 10 anos, por se tratar dos artigos cuja necessidade é atualmente mais premente.

Os pontos de recolha estão disponíveis nas Juntas de Freguesia do concelho da Chamusca e na própria Loja Solidária “A Botica”. localizada no antigo edifício da Biblioteca Municipal, na Rua General Humberto Delgado (Largo do Chafariz da Botica).

Promovida e coordenada pelo Município da Chamusca, A Botica integra a Rede Social Concelhia e constitui uma resposta de proximidade dirigida a famílias em situação de maior vulnerabilidade. Trata-se de uma estrutura de atendimento, acompanhamento e apoio imediato, baseada na gestão social de bens doados pela comunidade e por entidades parceiras, assegurando uma intervenção célere e eficaz junto de quem mais necessita.

Na Loja Solidária A Botica, todas as peças doadas, de que são exemplo têxteis, vestuário, acessórios e calçado para adultos e crianças são cuidadosamente triadas, higienizadas e preparadas para reutilização, garantindo que cada artigo mantém a sua qualidade e pode ganhar uma nova vida ao serviço da comunidade.

Este espaço funciona num modelo de partilha circular, acessível e inclusivo: qualquer pessoa pode deixar peças de que já não necessita, levantar outras que lhe façam falta ou, simplesmente, doar ou recolher, de acordo com a sua situação. Desta forma, A Botica afirma-se como um recurso de proximidade fundamental, de solidariedade, dignidade e de práticas de consumo mais responsáveis no concelho.

Paralelamente, a Botica dinamiza workshops, oficinas criativas e ateliers de upcycling, que procuram dar nova vida a materiais em fim de uso e estimular hábitos sustentáveis junto da comunidade.

A Loja Solidária “A Botica” está aberta ao público durante o ano inteiro, sendo que durante o mês de dezembro, o atendimento ao público decorre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 10h00 às 13h00. Mais informações através do número 249 769 100.

Com esta campanha solidária, o Município da Chamusca reforça o compromisso com a inclusão social, a solidariedade, a sustentabilidade e o apoio às famílias que mais necessitam, apelando à participação de todos para tornar este Natal mais humano, mais próximo e mais solidário.