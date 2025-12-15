Shopping cart

Sociedade

Almeirim sob aviso amarelo devido à chuva forte

Por: Daniel Cepa 15 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o concelho de Almeirim e o distrito de Santarém sob aviso amarelo até às 21h00 desta segunda-feira, 15 de dezembro, devido à previsão de precipitação, por vezes forte.

O aviso de previsão de precipitação, por vezes forte está ativo entre as 12h00 e as 21h00 de hoje.

Após um fim de semana com temperaturas amenas, a chuva regressou com intensidade, estando prevista precipitação ao longo de toda a semana. As previsões apontam também para uma descida das temperaturas mínimas, que deverão manter-se em valores baixos nos próximos dias.

As autoridades recomendam o acompanhamento das atualizações do IPMA e a adoção de comportamentos de segurança.

