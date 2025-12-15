Shopping cart

Sociedade

Campanha solidária “Dê Troco a Quem Precisa” regressa às farmácias de Almeirim

Por: Inês Ribeiro 15 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A campanha solidária “Dê Troco a Quem Precisa” arranca esta segunda-feira, dia 15 de dezembro, e volta a mobilizar a população para uma causa solidária ligada ao acesso ao medicamento. Até ao dia 26, várias farmácias do concelho associam-se à iniciativa, permitindo aos clientes doar o troco das suas compras para apoiar famílias em situação de maior vulnerabilidade económica.

Em Almeirim, participam na campanha a Farmácia Barreto do Carmo, a Farmácia Correia de Oliveira, a Farmácia Mendonça – Campus Saúde, a Farmácia Mendonça – Praça da República e a Farmácia Moderna, integrando uma rede nacional que envolve cerca de 600 farmácias. No distrito de Santarém, a campanha conta com a adesão de 42 estabelecimentos.

Promovida no âmbito do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, da Associação Dignitude, a campanha desafia os cidadãos a doarem o troco das suas compras numa farmácia aderente. Os donativos revertem integralmente para apoiar pessoas e famílias que, por dificuldades económicas, não conseguem adquirir os medicamentos prescritos pelos seus médicos.

De acordo com dados do Índice de Saúde Sustentável, desenvolvido pela Nova IMS, cerca de um em cada dez portugueses não consegue comprar os medicamentos de que necessita por falta de recursos financeiros, uma realidade que esta campanha procura ajudar a mitigar.

No distrito de Santarém existe atualmente uma rede de 90 farmácias abem:, que permite a 2645 beneficiários acederem gratuitamente aos medicamentos prescritos. Desde o início do programa, em 2016, já foram dispensadas mais de 240 mil embalagens de medicamentos apenas neste distrito. Almeirim é um dos municípios que integra a rede de referenciação e encaminha cidadãos em situação de comprovada carência socioeconómica para o programa.

Além da doação direta em farmácia, é também possível contribuir através de MB Way ou transferência bancária, de forma a reforçar o fundo solidário que garante o funcionamento do programa.

O Programa abem: já apoiou, a nível nacional, mais de 43 mil beneficiários e permitiu a dispensa de mais de 3,3 milhões de embalagens de medicamentos. Os beneficiários são referenciados por entidades locais, como autarquias, IPSS, Cáritas e Misericórdias, e recebem um Cartão abem:, que lhes permite levantar os medicamentos comparticipados sem qualquer custo.

