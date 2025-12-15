Fazendense vence em Torres Novas e assume liderança isolada do campeonato

Imprimir

O Fazendense venceu na tarde de domingo, 14 de dezembro, no terreno do Torres Novas, por 0-1, e passou a liderar de forma isolada o campeonato distrital da 1ª divisão da AF Santarém.

A formação orientada por Zé Miguel soube aproveitar o empate do Mação em casa e não desperdiçou a oportunidade de ficar sozinha no topo da tabela classificativa. O golo de Sérgio permitiu garantir os três pontos e assumir a liderança numa fase decisiva da competição.

Na próxima jornada, o Fazendense recebe o Pontével, num jogo em que procurará consolidar a posição de líder.

Na Segunda Divisão Distrital, o Benfica do Ribatejo voltou a não conseguir pontuar, tendo sido derrotado em casa pelo Benavente por 0-3.