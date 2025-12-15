Rota dos Presépios reúne 35 presépios na freguesia de Fazendas de Almeirim

Imprimir

A Paróquia de São José de Fazendas de Almeirim, está a promover, até ao dia 6 de janeiro, mais uma edição da Rota dos Presépios, uma iniciativa que percorre as ruas da vila e das localidades de Paço dos Negros, Marianos e Murta, reunindo presépios criados pela própria comunidade.

A Rota dos Presépios tem como principal objetivo a divulgação do trabalho artesanal, pessoal, familiar e institucional na conceção e criação de presépios, valorizando a criatividade, a dedicação e o saber-fazer de todos os participantes. Ao longo do percurso, é possível encontrar presépios de diferentes dimensões, estilos e materiais, que refletem a diversidade de interpretações do nascimento de Jesus e a riqueza desta tradição natalícia.

A edição deste ano integra 35 presépios, distribuídos por espaços públicos, instituições, associações, estabelecimentos comerciais e residências particulares, convidando a população e os visitantes a um passeio pelas ruas, num ambiente de partilha, convívio e celebração do Natal.

Para além da vertente cultural e religiosa, a iniciativa assume também um caráter solidário. Durante a visita aos presépios, a comunidade é convidada a contribuir com bens alimentares ou produtos de higiene, que serão encaminhados para apoiar famílias em situação de maior vulnerabilidade. Os donativos podem ser entregues junto à Igreja da Sagrada Família, em Fazendas de Almeirim, sede da Rota dos Presépios.

Conheça a rota completa e os horários aqui.

Lista dos presépios participantes

Fazendas de Almeirim

Presépio da Cáritas Presépio da Paróquia Presépio Maria da Glória Presépio Nídia Cocharro e Nélia Almeida Presépio Sandra e Vítor Eloio Presépio Agrupamento de Escuteiros 1186 – Fazendas de Almeirim Presépio Joaquina Sérgio Presépio Ana Carvalho Presépio Família Santiago Simões Presépio Oficina Hipólito Presépio Alunos da EMRC Presépio Maria José Fitas & Teresa Santos Presépio Centro Escolar Presépio Diogo Pombas Presépio Mabília Graça Presépio Maria Valadas Presépio Júlia Henriques Presépio Maria Isabel Colaço Presépio O Ilha Presépio Até k Enfim Café e Padaria Fazendense

Paço dos Negros

Presépio Rancho Folclórico “Paço dos Negros” Presépio Lucília Evangelista Presépio Família Russo Presépio Telma Fernandes Presépio Manuel Jorge Ventura Presépio Florbela Cipriano Presépio Susana Flor Presépio Gnomo Sabichão Presépio Casa de Acolhimento Manuel Cipriano

Marianos e Murta