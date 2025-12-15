Rota dos Presépios reúne 35 presépios na freguesia de Fazendas de Almeirim

A Paróquia de São José de Fazendas de Almeirim, está a promover, até ao dia 6 de janeiro, mais uma edição da Rota dos Presépios, uma iniciativa que percorre as ruas da vila e das localidades de Paço dos Negros, Marianos e Murta, reunindo presépios criados pela própria comunidade.
A Rota dos Presépios tem como principal objetivo a divulgação do trabalho artesanal, pessoal, familiar e institucional na conceção e criação de presépios, valorizando a criatividade, a dedicação e o saber-fazer de todos os participantes. Ao longo do percurso, é possível encontrar presépios de diferentes dimensões, estilos e materiais, que refletem a diversidade de interpretações do nascimento de Jesus e a riqueza desta tradição natalícia.
A edição deste ano integra 35 presépios, distribuídos por espaços públicos, instituições, associações, estabelecimentos comerciais e residências particulares, convidando a população e os visitantes a um passeio pelas ruas, num ambiente de partilha, convívio e celebração do Natal.
Para além da vertente cultural e religiosa, a iniciativa assume também um caráter solidário. Durante a visita aos presépios, a comunidade é convidada a contribuir com bens alimentares ou produtos de higiene, que serão encaminhados para apoiar famílias em situação de maior vulnerabilidade. Os donativos podem ser entregues junto à Igreja da Sagrada Família, em Fazendas de Almeirim, sede da Rota dos Presépios.
Conheça a rota completa e os horários aqui.
Lista dos presépios participantes
Fazendas de Almeirim
- Presépio da Cáritas
- Presépio da Paróquia
- Presépio Maria da Glória
- Presépio Nídia Cocharro e Nélia Almeida
- Presépio Sandra e Vítor Eloio
- Presépio Agrupamento de Escuteiros 1186 – Fazendas de Almeirim
- Presépio Joaquina Sérgio
- Presépio Ana Carvalho
- Presépio Família Santiago Simões
- Presépio Oficina Hipólito
- Presépio Alunos da EMRC
- Presépio Maria José Fitas & Teresa Santos
- Presépio Centro Escolar
- Presépio Diogo Pombas
- Presépio Mabília Graça
- Presépio Maria Valadas
- Presépio Júlia Henriques
- Presépio Maria Isabel Colaço
- Presépio O Ilha
- Presépio Até k Enfim Café e Padaria Fazendense
Paço dos Negros
- Presépio Rancho Folclórico “Paço dos Negros”
- Presépio Lucília Evangelista
- Presépio Família Russo
- Presépio Telma Fernandes
- Presépio Manuel Jorge Ventura
- Presépio Florbela Cipriano
- Presépio Susana Flor
- Presépio Gnomo Sabichão
- Presépio Casa de Acolhimento Manuel Cipriano
Marianos e Murta
- Presépio Igreja Marianos
- Presépio Ana Luís Leandro
- Presépio Maria Pereira
- Presépio Floripes Duarte
- Presépio António Júlio
- Presépio Café O Pilha