Uso de máscara torna-se obrigatório nas unidades de saúde de Almeirim

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) reforçou, a partir desta segunda-feira, 15 de dezembro, o Plano de Contingência – Módulo de Inverno, tornando obrigatório o uso de máscara em todos os espaços de prestação de cuidados de saúde, onde se inclui o Centro de Saúde de Almeirim e restantes unidades de saúde do concelho.

A medida aplica-se a utentes, acompanhantes e profissionais e abrange o Hospital Distrital de Santarém e todas as unidades de Cuidados de Saúde Primários da ULS Lezíria. O objetivo é reduzir a transmissão de infeções respiratórias, numa altura em que se verifica o aumento da circulação de vírus típicos do período de inverno.

Para além do uso obrigatório de máscara, a ULS Lezíria reforça a importância do cumprimento das regras de etiqueta respiratória, como cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, utilizar lenço de papel ou o antebraço, proceder à higiene frequente das mãos e evitar tocar no rosto.

A instituição recomenda ainda que os utentes tragam máscara sempre que se desloquem às unidades de saúde e aconselha a população a contactar o SNS 24 (808 24 24 24) antes de recorrer aos serviços de urgência, privilegiando os cuidados de saúde primários, incluindo os Centros de Saúde e o Serviço de Atendimento Complementar.

A ULS Lezíria adianta que a situação será acompanhada diariamente e que as medidas poderão ser ajustadas em função da evolução do contexto epidemiológico.