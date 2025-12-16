Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 16.DEZ

Por: Redação 16 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura


A santidade significa sair de si, deixar o próprio ego pelo bem dos outros e pela comunhão com Deus. É um enorme desafio, que implica tensão e luta interior. Ora, o que torna a pessoa mais humana é justamente sair de si em favor do outro. A santidade torna-nos humanos. E manifesta o amor de Deus naqueles homens e mulheres que têm a força interior e a sabedoria de desprender-se de si e do seu egoísmo para se abrir aos outros.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

