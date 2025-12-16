Patudos de quatro patas animam Santarém

Imprimir

Durante a época natalícia, a cidade de Santarém ganhou ainda mais vida com a presença de dezenas de cães a passear pelas ruas, no passado sábado dia 13, acompanhados pelos seus donos, num ambiente marcado pelas luzes e decorações de Natal.

Os patudos de quatro patas tornaram-se protagonistas de momentos de ternura, muitos deles envergando acessórios natalícios como gorros, cachecóis ou coleiras decoradas, arrancando sorrisos a quem circulava pelo centro da cidade. As zonas mais movimentadas, como praças e ruas comerciais, transformaram-se em pontos de encontro entre famílias, visitantes e os seus animais de estimação.

Iniciativas informais e passeios urbanos com cães contribuíram para reforçar o espírito comunitário e a animação típica desta quadra festiva.

A presença dos cães nas ruas de Santarém durante o Natal destacou a importância do bem-estar animal e da convivência harmoniosa entre pessoas e animais, tornando a época ainda mais calorosa e especial para todos.