Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Região

Patudos de quatro patas animam Santarém

Por: Redação 16 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Durante a época natalícia, a cidade de Santarém ganhou ainda mais vida com a presença de dezenas de cães a passear pelas ruas, no passado sábado dia 13, acompanhados pelos seus donos, num ambiente marcado pelas luzes e decorações de Natal.

Os patudos de quatro patas tornaram-se protagonistas de momentos de ternura, muitos deles envergando acessórios natalícios como gorros, cachecóis ou coleiras decoradas, arrancando sorrisos a quem circulava pelo centro da cidade. As zonas mais movimentadas, como praças e ruas comerciais, transformaram-se em pontos de encontro entre famílias, visitantes e os seus animais de estimação.

Iniciativas informais e passeios urbanos com cães contribuíram para reforçar o espírito comunitário e a animação típica desta quadra festiva. 

A presença dos cães nas ruas de Santarém durante o Natal destacou a importância do bem-estar animal e da convivência harmoniosa entre pessoas e animais, tornando a época ainda mais calorosa e especial para todos.

Etiquetas Relacionadas:
Patudos de quatro patas animam Santarém na época natalíciasantarém

Notícias relacionadas

Região

Suspeito de incendiar viatura na Ribeira de Santarém fica em prisão preventiva

BY-Daniel Cepa 13 de Dezembro, 2025
Região

Coro Rouxinóis da Lezíria apresenta concerto de Natal na Sociedade Recreativa Operária de Santarém

BY-Inês Ribeiro 12 de Dezembro, 2025
Região

Santarém recebe ação de recolha de medula óssea para ajudar criança de 12 anos

BY-Inês Ribeiro 9 de Dezembro, 2025
Região

Gestão e tratamento de residuos tem novos líderes

BY-Redação 6 de Dezembro, 2025
Região

Homem detido por tráfico de estupefacientes

BY-Inês Ribeiro 5 de Dezembro, 2025
Região

Santarém recebe concerto de Ano Novo solidário com a Orquestra Filarmónica Portuguesa

BY-Inês Ribeiro 5 de Dezembro, 2025